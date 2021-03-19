Наука и технологии
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Apple научилась ловить работников, «сливающих» секреты компании прессе
Именно этот метод она испробовала в связке с «мартовской презентацией»
Ранее в сети появились слухи, что Apple проведёт презентацию 23 марта 2021 года. До заветного дня Х осталось менее недели, но компания продолжает хранить молчание. И это, по всей видимости, не просто так.
Всё дело в том, что никакого мероприятия и не планировалось. По крайней мере, об этом пишет Wccftech, ссылаясь на Джона Проссера. Купертиновцы просто вбросили «утку» внутри сотрудников, чтобы таким образом проверить, кто из них «сольёт» информацию о планах Apple на стороне. Делалось это для того, чтобы защитить будущие секреты бренда от посторонних глаз и ушей.
Что интересно, теперь СМИ по всему миру ставят на то, что компания проведёт презентацию уже в апреле. Правда, учитывая, что Apple начала борьбу с сетевыми информаторами, далеко не факт, что она и вправду состоится в следующем месяце.