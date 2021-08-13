Apple научилась определять болезненное дыхание при помощи обыкновенных AirPods Pro

Наука и технологии
Сегодня в 12:36
Apple научилась определять болезненное дыхание при помощи обыкновенных AirPods ProЖдём подобного обновления для актуальных наушников?
В сети появились результаты свежего исследования, опубликованного Apple. В рамках научной работы, проведённой учёными, была обнаружена способность наушников AirPods Pro отслеживать состояние организма человека.
Речь идёт о болезненном дыхании, пишет PhoneArena. Так, аксессуар получил программное обновление, с помощью которого научился отслеживать дыхание человека до, во время и после тренировок. За анализ данных с микрофона отвечала специально обученная нейросеть.
По итогу эксперты выяснили, что связка «AIrPods Pro + искусственный интеллект» может обнаружить тяжёлое или ненормальное дыхание. К таковым относят дыхание, в котором наблюдается более 25 вдохов в минуту.
Если начать использовать наушники для подобной диагностики, они смогут помочь пользователю обнаружить проблемы заранее и своевременно обратиться к врачу.