Apple научилась определять болезненное дыхание при помощи обыкновенных AirPods Pro

Речь идёт о болезненном дыхании, пишет PhoneArena. Так, аксессуар получил программное обновление, с помощью которого научился отслеживать дыхание человека до, во время и после тренировок. За анализ данных с микрофона отвечала специально обученная нейросеть.

По итогу эксперты выяснили, что связка «AIrPods Pro + искусственный интеллект» может обнаружить тяжёлое или ненормальное дыхание. К таковым относят дыхание, в котором наблюдается более 25 вдохов в минуту.

Если начать использовать наушники для подобной диагностики, они смогут помочь пользователю обнаружить проблемы заранее и своевременно обратиться к врачу.