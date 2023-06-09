Apple научилась заряжать стилус Apple Pencil прямо во время рисования

Подобная технология позволит пользователям использовать Apple Pencil как обычный карандаш, не беспокоясь о заряде в течение дня. Однако пока эта идея выглядит довольно концептуально и может столкнуться с проблемами, такими как перегрев.

Но если Apple сможет преодолеть все эти проблемы, то мы можем увидеть технологию, которая принципиально изменит подход к использованию планшетов вместе со стилусами.