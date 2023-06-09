Apple научилась заряжать стилус Apple Pencil прямо во время рисования

Apple научилась заряжать стилус Apple Pencil прямо во время рисованияЭтой возможности очень не хватает
Apple получила патент на технологию, которая может сделать Apple Pencil более удобным в использовании.
Согласно документу, умный стилус купертиновцев будет сможет заряжаться без использования каких-либо проводов, исключительно через индукционные катушки. Сами катушки предполагается располагать под экраном iPad.
Таким образом, стилус сможет получать энергию прямо во время использования.
Подобная технология позволит пользователям использовать Apple Pencil как обычный карандаш, не беспокоясь о заряде в течение дня. Однако пока эта идея выглядит довольно концептуально и может столкнуться с проблемами, такими как перегрев.
Но если Apple сможет преодолеть все эти проблемы, то мы можем увидеть технологию, которая принципиально изменит подход к использованию планшетов вместе со стилусами.