Apple назначила важную премьеру на 25 марта

Компания Apple планирует провести своё первое в 2019 году мероприятие 25 марта. Об этом сообщило издание BuzzFeed.

Пресс-конференция пройдёт в театре имени Стива Джобса (Steve Jobs Theater) в новом кампусе Apple. На этом мероприятии ожидается дебют нового сервиса, который добавит возможности платной подписки к Apple News.

К сожалению, презентацию новых устройств, таких как iPad mini 5 или беспроводные наушники AirPods второго поколения, источник рассматривает как маловероятную. Вместо этого анонс будет посвящён сервису подписки.

Ранее сообщалось, что в Apple News может появиться подписка в 9,99 доллара в месяц. Она даст неограниченный доступ к платному контенту изданий вроде New York Times, Washington Post и Wall Street Journal.