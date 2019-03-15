Apple назвала дату большой летней презентации

Компания Apple объявила, что ежегодная всемирная конференция разработчиков WWDC 2019 пройдёт с 3 по 7 июня в конференц-центре имени Мак-Энери в Сан-Хосе.

В этом году конференция проводится в 30 раз. Apple планирует рассказать участникам конференции, как будут развиваться системы iOS, macOS, watchOS и tvOS.

Также в ходе презентаций Apple расскажет о своих новинках и достижениях разработчиков в таких сферах, как машинное обучение, дополненная реальность, здоровье, фитнес и других инновациях.

Регистрация заявок на сайте WWDC продлится до 3:00 по московскому времени 21 марта. Билеты выдаются в порядке случайного выбора и стоят 1599 долларов. Разработчики получат сообщения о статусе своих заявок к 3:00 по московскому времени 22 марта. Остальные желающие смогут подключаться к прямым трансляциям конференции через приложение WWDC для iPhone, iPad и Apple TV, а также следить за сессиями на сайте Apple для разработчиков.