Apple назвала дату WWDC 2024, на которой покажут iOS 18 и новую macOS

На мероприятии ожидается презентация новых версий мобильной и десктопной операционных систем iOS 18 и macOS, а также других новинок софта.

По традиции WWDC станет доступна для онлайн-трансляции, однако избранные гости смогут посетить специальный офлайн-ивент в Apple Park.

Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте компании и пройти отбор. Счастливчики получат возможность лицезреть ключевые анонсы, пообщаться с экспертами Apple и принять участие в тематических активностях.

Ожидается, что iOS 18 станет новым витком эволюции мобильной экосистемы Apple, улучшив производительность устройств, добавив усовершенствованные средства для повышения продуктивности и обновив дизайн системы.

Десктопная macOS, вероятно, порадует пользователей более тесной интеграцией с iPhone и iPad.