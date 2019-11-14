Apple назвала ноутбуки Google устройствами для неудачников

Напомним, что ранее Apple представила свой новый ноутбук MacBook Pro, во время кампании по презентации которого и состоялось резонансное интервью с Филом Шиллером. По словам руководителя Apple, востребованность Chromebook в учебных заведениях обусловлена его низкой стоимостью, тогда как для полноценного обучения они не подходят, добавив, что лучшим устройством для эффективного обучения ребенка является iPad.

”Chromebook попал на парты учеников, потому что, давайте будем честными, он просто дешевый и подходит для прохождения тестов. Если все, что вы хотите дать детям, — это проверка, ну, возможно, этот ноутбук с этим и справится. Но с ним дети не добьются успеха”, - сообщил Шиллер.