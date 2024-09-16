Apple не отказалась от создания часов Watch SE с разноцветным пластиковым корпусом

Переход от алюминия к пластику оказался сложным из-за проблем с качеством и стоимостью, но проект, как сообщается, все еще в разработке.

Такой дизайн может быть привлекательным для родителей, которые ищут надежные и доступные умные часы для своих детей. В США текущая модель Apple Watch SE 2022 года стоит от $249 и переход на пластиковый корпус может снизить цену еще больше, возможно, до $199.

Также ожидается, что новые Apple Watch SE будут оснащены более быстрым процессором, что улучшит их производительность.

Хотя официального подтверждения от Apple пока нет, такой шаг указывает на стремление компании расширить свою продуктовую линейку, делая ее более доступной для различных сегментов рынка без потери ключевых функций​.