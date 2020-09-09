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Apple не покажет новые iPhone 12 на ближайшей презентации
Вместо это компания попытается увлечь нас другими анонсами
Вчера Apple анонсировала очередное осеннее мероприятие, на котором большинство пользователей ожидало увидеть новое поколение iPhone — iPhone 12. Но, судя по всему, компанию еще не готова показать новинки, в связи с чем на презентации нас ждет анонс совершенно других устройств.
По крайней мере, об этом заявляет интернет-инсайдер под ником Марк Гурман, который ранее предсказал, когда именно Apple анонсирует дату проведения своей презентации. Теперь же Гурман заявляет, что новых iPhone не стоит ждать до октября 2020 года.
Что интересно, он также сделал репост публикации другого пользователя Twitter, который заметил в коде страницы грядущей трансляции Apple упоминание новых часов Apple Watch Series 6 и iPad Air.
Возможно, таким образом инсайдер намекнул нам, что именно стоит ждать на новом мероприятии яблочной компании, которое состоится уже 15 сентября 2020 года.