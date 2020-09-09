Apple не покажет новые iPhone 12 на ближайшей презентации

По крайней мере, об этом заявляет интернет-инсайдер под ником Марк Гурман, который ранее предсказал, когда именно Apple анонсирует дату проведения своей презентации. Теперь же Гурман заявляет, что новых iPhone не стоит ждать до октября 2020 года.

Что интересно, он также сделал репост публикации другого пользователя Twitter, который заметил в коде страницы грядущей трансляции Apple упоминание новых часов Apple Watch Series 6 и iPad Air.