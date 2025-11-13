Apple не смогла обжаловать решение суда о комиссиях в Британии

По данным юристов, представляющих истца Рэйчел Кент, сумма возможных выплат с учётом процентов может превысить 1,2 млрд фунтов стерлингов. Суд установил, что разработчики переплачивали из-за разницы между ставкой комиссии в 17,5% и фактической комиссией Apple, составлявшей около 30%. При этом половина переплаты, по оценке суда, была переложена на потребителей.

Компания может обратиться напрямую в Апелляционный суд, однако отказ трибунала ослабил её позиции.