Apple не смогла обжаловать решение суда о комиссиях в Британии

Опубликовано 13 ноября 2025, 23:511 мин.
Apple не смогла обжаловать решение суда о комиссиях в БританииКомпании грозит штраф более 1 млрд фунтов
Apple не удалось получить разрешение на подачу апелляции против решения британского суда, признавшего компанию злоупотребившей своим доминирующим положением. Лондонский Апелляционный трибунал по конкуренции постановил, что Apple взимала с разработчиков приложений чрезмерные комиссии и ограничивала конкуренцию на рынке распространения приложений.
© Ferra.ru
По данным юристов, представляющих истца Рэйчел Кент, сумма возможных выплат с учётом процентов может превысить 1,2 млрд фунтов стерлингов. Суд установил, что разработчики переплачивали из-за разницы между ставкой комиссии в 17,5% и фактической комиссией Apple, составлявшей около 30%. При этом половина переплаты, по оценке суда, была переложена на потребителей.
Компания может обратиться напрямую в Апелляционный суд, однако отказ трибунала ослабил её позиции.