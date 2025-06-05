Наука и технологии
Опубликовано 05 июня 2025, 16:18
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Apple не удалось приостановить решение суда по делу Epic Games

Компания обязана открыть App Store для конкурентов
Apple не смогла добиться временной приостановки решения суда, обязывающего ее внести изменения в работу App Store. Апелляционный суд США отказал компании в просьбе отсрочить исполнение постановления, вынесенного ранее в рамках антимонопольного спора с разработчиком игры Fortnite — компанией Epic Games.
Apple не удалось приостановить решение суда по делу Epic Games

© Ferra.ru

Речь идет о требовании судьи федерального суда Ивонн Гонсалес Роджерс, которая в апреле признала Apple нарушившей ее прежнее предписание. Суд посчитал, что компания продолжала препятствовать конкуренции, несмотря на вынесенный в 2021 году запрет ограничивать разработчиков в размещении ссылок на альтернативные способы оплаты.

Суд обязал Apple прекратить практики, мешающие обходу App Store. В частности, речь шла о новой комиссии в размере 27%, которую компания стала брать с разработчиков при оплате покупок вне магазина приложений. Также Apple запрещено ограничивать размещение ссылок на сторонние платежные сервисы в приложениях.

Apple подала экстренную апелляцию, утверждая, что решение мешает ей контролировать ключевые аспекты бизнеса. Epic Games, со своей стороны, заявила, что Apple продолжает уклоняться от конкуренции и сохранять высокие комиссии, несмотря на запрет.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
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