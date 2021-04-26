Apple не успеет начать массовое производство очков дополненной реальности вовремя

Связано это с тем, что Apple должна была провести тестирование второго прототипа своих очков ещё в первом квартале 2021 года. Но, как пишет DigiTimes, купертиновцы так и не сделали этого, чем сильно удивили в неприятном ключе своих поставщиков.

Ожидалось, что компания приступит к проектированию облегчённого прототипа AR-очков, после чего займётся «штамповкой» девайса. Но до сих пор никакие испытания устройства проведены не были.

Напомним, что ранее Bloomberg заявляла, что первые очки дополненной реальности Apple стоит ждать не ранее 2023 года. При этом популярный аналитик делал ставку на 2022 год.