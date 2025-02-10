Apple не уверена в своих AR-очках, поэтому отложила их релиз

Ранее сообщалось, что Apple разрабатывала очки, которые выглядели бы как обычные, но имели встроенные дисплеи и работали бы в связке с Mac. Однако этот проект был закрыт. Как отмечает обозреватель Bloomberg Марк Гурман, Apple хочет избежать возможных неудач и тщательно прорабатывает концепцию, прежде чем вывести продукт на рынок.

Глава подразделения Vision Products Group Джон Тернус принял решение не спешить с релизом, чтобы избежать повторения неудачных запусков. Компания продолжает развивать технологии, которые помогут создать действительно инновационные AR-очки, способные работать без привязки к другим устройствам.

Несмотря на задержку, Apple остается верна своей долгосрочной стратегии. Сейчас инженеры сосредоточены на совершенствовании дисплеев и чипов, которые позволят реализовать автономные AR-очки. Эксперты считают, что компания может ориентироваться на решения вроде прототипов Meta стоимостью $ 10 000, но в более доступном и функциональном формате.