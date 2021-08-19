Apple не заплатила хакеру за доносы на сотрудников, которые тайно сливали информацию журналистам

По словам Шумейко, он установил отношения с командой Apple по борьбе с утечками информации, которая официально называется Global Security, после того как в 2017 году предупредил их о потенциальной фишинговой кампании против некоторых сотрудников Apple Store. Затем, в середине 2020 года, он попытался помочь Apple расследовать одну из самых серьёзных утечек за последнее время и стал, по его словам, «кротом». Таким же образом он доносил и на сотрудников Apple, сотрудничавших с журналистами.

Со стороны Шумейко это был один из возможных способов работать на Apple. Команда Global Security отслеживает утечки и нарушителей, и налаживает отношения с людьми в сообществе джейлбрейка и внутреннего пользования, такими как Шумейко.

Как отмечает источник, в результате такого сотрудничества Шумейко не получил никаких денег за доносы на коллег по цеху.