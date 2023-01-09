Apple незаконно собирала данные владельцев iPhone. За это её оштрафовали на миллионы долларов

В качестве причины называется «незаконный сбор данных владельцев iPhone для таргетированной рекламы без соответствующего согласия». При этом отмечается, что штраф относится именно к поисковой рекламе в App Store самой Apple.

К слову, ранее, в декабре, на коммерческие действия, связанные с магазином, уже был наложен другой штраф в размере 1 млн долларов.

В тексте вердикта CNIL говорится, что Apple не смогла «получить согласие французских пользователей iPhone (версия iOS 14.6) перед тем, как поместить и/или записать идентификаторы, используемые в рекламных целях, на их терминалы».

Представители яблочной корпорации уже заявили, что будут обжаловать данное решение.