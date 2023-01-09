Apple незаконно собирала данные владельцев iPhone. За это её оштрафовали на миллионы долларов

Apple незаконно собирала данные владельцев iPhone. За это её оштрафовали на миллионы долларовОна пообещала обжаловать решение
Компания Apple была оштрафована на 8,5 млн долларов французским органом по защите данных CNIL.
Фото: PhoneArena
В качестве причины называется «незаконный сбор данных владельцев iPhone для таргетированной рекламы без соответствующего согласия». При этом отмечается, что штраф относится именно к поисковой рекламе в App Store самой Apple.
К слову, ранее, в декабре, на коммерческие действия, связанные с магазином, уже был наложен другой штраф в размере 1 млн долларов.
В тексте вердикта CNIL говорится, что Apple не смогла «получить согласие французских пользователей iPhone (версия iOS 14.6) перед тем, как поместить и/или записать идентификаторы, используемые в рекламных целях, на их терминалы».
Представители яблочной корпорации уже заявили, что будут обжаловать данное решение.