Apple объединит фирменный модем с собственным процессором для iPhone

Это позволит повысить энергоэффективность устройств и снизить себестоимость, но технология появится не раньше 2028 года.

Пока что компания тестирует C2 и C3, которые, вероятно, сохранят модем как отдельный компонент. Оригинальный C1 дебютировал в iPhone 16e за $599, где Apple назвала его «самым энергоэффективным» среди всех своих модемов.

Однако на данный момент подробностей о его характеристиках и реальной производительности немного.

Интеграция модема в чип может дать iPhone дополнительное преимущество в автономности и скорости связи. Однако Apple потребуется несколько лет, чтобы довести технологию до финального состояния.