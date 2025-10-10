Apple объединит направления здоровья и фитнеса в сервисное подразделение

Глава сервисного направления Эдди Кью получит контроль над командами, отвечающими за здоровье и фитнес. Это решение связано с планами объединить все проекты в этой области под единым управлением. Руководитель отдела здравоохранения Самбул Десаи будет курировать обе команды, включая подразделение фитнеса под руководством Джея Блэника.

Кроме того, директор по разработке программного обеспечения Крэйг Федериги теперь возглавит работу над операционной системой для Apple Watch. Ранее он уже получил в подчинение проекты Siri и visionOS, операционную систему для гарнитуры Vision Pro.

Глава аппаратного отдела Джон Тернус возьмёт на себя полный контроль над разработкой оборудования для Apple Watch.