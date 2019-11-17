Apple обгонит производителей 5G-смартфонов, несмотря на отставание от них на год

По мнению Strategy Analytics, несмотря на то, что первый iPhone с 5G даже не выпущен, он сможет опередить по продажам всех текущих участников рынка уже в следующем году. Предполагается, что Apple займет доминирующие позиции уже в сентябре 2020 года, сразу после выхода смартфона с поддержкой сетей пятого поколения. ”На данный момент Samsung является безусловным лидером на рынке смартфонов 5G. Но уже в следующем году Huawei и Apple займут лидирующие позиции на крупнейших рынках 5G в Китае и в США”, - сообщил Вилле-Петтери Уконахо, заместитель директора Strategy Analytics.

Но невзирая на то, что Apple сможет опередить конкурентов по объему продаж на рынке сетей пятого поколения, лидером, в конечном счете, станет Samsung. Strategy Analytics связывает это с тем, что компания занимает ключевые позиции на рынке устройств, а также имеет большую разновидность цен на свои смартфоны.