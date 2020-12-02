Apple обнародовала стоимость самой дорогой зарядки для iPhone и часов Apple Watch

Новинка предназначена для одновременной зарядки сразу двух устройств: iPhone и Apple Watch, сообщается на официальном сайте Apple. При этом зарядка происходит по беспроводному стандарту Qi, который в смартфонах компании был внедрен еще в 2017 году, начиная с iPhone 8 и iPhone X. В описании аксессуара заявляется, что максимальная мощность зарядки смартфона составляет 14 Вт, в то время как часы заряжаются при мощности до 11 Вт.