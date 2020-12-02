Apple обнародовала стоимость самой дорогой зарядки для iPhone и часов Apple Watch
Новинка предназначена для одновременной зарядки сразу двух устройств: iPhone и Apple Watch, сообщается на официальном сайте Apple. При этом зарядка происходит по беспроводному стандарту Qi, который в смартфонах компании был внедрен еще в 2017 году, начиная с iPhone 8 и iPhone X. В описании аксессуара заявляется, что максимальная мощность зарядки смартфона составляет 14 Вт, в то время как часы заряжаются при мощности до 11 Вт.
Что же касательно цены нового зарядного устройства, то за него в России просят 14 тыс рублей. Для сравнения, в США за точно такой же аксессуар Apple придется заплатить 129 долларов или 9,7 тыс рублей. Новый девайс является самым дорогим зарядным устройством от Apple. Стоимость его составляет 14 тысяч рублей. Для сравнения: в США аналогичное устройство продается за 129 долларов.