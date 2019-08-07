Apple обошла всех производителей “умных” часов с огромным отрывом

Это на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — во втором квартале 2018 года компания продала “всего лишь” 3,8 млн устройств. Доля Apple на рынке “умных” часов за год выросла с 44% до 46%.

”Apple продала 5,7 млн “умных” часов по всему миру во 2 квартале 2019 года, увеличив показатели, по сравнению с прошлым годом, на 50%. Apple Watch по-прежнему значительно опережают ближайших конкурентов по объему продаж. Apple Watch успешно обошли сильных конкурентов в лице Fitbit. Таким образом, Apple остается явным лидером на рынке умных часов”, — рассказал исполнительный директор Strategy Analytics Нил Моустон.