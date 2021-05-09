Наука и технологии
Сегодня в 09:26
Apple обвинила Microsoft в даче ложных показаний
Дело в том, что Microsoft не предоставила документ, подтверждающий показания
Apple выявила проблемы с частью показаний вице-президента Microsoft Лори Райт в суде. Так, американская компания заметила в показаниях информацию, которую нельзя доказать с помощью документов.
Об этом сообщается в издании Appleinsider. Напомним, что нескольким ранее Microsoft, в лице Лори Райт, сообщила о том, что компания продает консоли Xbox без прибыли. Как минимум с точки зрения стоимости комплектующих. Здесь то и адвокаты Apple и нашли проблемы. Так, по их словам, данная информация была дана "без предоставления заявления о прибылях и убытках из ее файлов, которые могли бы обосновать (или опровергнуть) показания".
Так как Microsoft не предоставляла бухгалтерский учет, который отражает информацию о ее аппаратном бизнесе.