Apple обвинила Microsoft в даче ложных показаний

Об этом сообщается в издании Appleinsider. Напомним, что нескольким ранее Microsoft, в лице Лори Райт, сообщила о том, что компания продает консоли Xbox без прибыли. Как минимум с точки зрения стоимости комплектующих. Здесь то и адвокаты Apple и нашли проблемы. Так, по их словам, данная информация была дана "без предоставления заявления о прибылях и убытках из ее файлов, которые могли бы обосновать (или опровергнуть) показания".

Так как Microsoft не предоставляла бухгалтерский учет, который отражает информацию о ее аппаратном бизнесе.