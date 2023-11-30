Apple обвинили в цензуре благодарственной речи во время кинопремии

Роберт Де Ниро, выступая на церемонии вручения кинонаграды, обвинил компанию в цензуре своей речи. По словам актера, непосредственно перед началом шоу сотрудник Apple удалил из его речи критические замечания о Дональде Трампе и развлекательной индустрии.

Де Ниро, представляя фильм «Убийцы Цветущей Луны» Мартина Скорсезе, распространяемый Apple, заметил, что на телесуфлере отсутствуют части его речи.

Актер решил прочитать оригинальный текст с телефона, высказав свое мнение о текущем состоянии истории, правды и лжи в обществе, а также о роли развлекательной индустрии в этом процессе.

По информации источников Variety, измененная версия речи была загружена в телесуфлер за несколько минут до начала церемонии сотрудником Apple.

Отмечается, что команда фильма хотела, чтобы речь актера была сосредоточена на киноленте. Однако Де Ниро заявил, что не был осведомлен о внесенных изменениях.