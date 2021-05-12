Наука и технологии
Сегодня в 17:00
Apple обвинили в «использовании» принудительного труда китайских мусульман через поставщиков
Компания уже успела дать свой ответ
В сети появилось свежее расследование, связанное с деятельностью партнёров Apple. Из него, например, следует, что яблочная корпорация долгое время использует принудительный труд китайских мусульман — уйгуров — через своих поставщиков.
Так, журналисты The Information выяснили, что сразу семь таких компаний используют «насильную» рабочую силу для своих нужд. К таковым относятся Advanced-Connectek (сотрудничает с Apple более десяти лет) и Lens Technology.
Стоит отметить, что сама Apple уже успела ответить на претензии. Представители компании заявили, что они провели дополнительное расследование и не нашли доказательств использования принудительного труда. При этом производитель, якобы, очень пристально следит за тем, «чтобы к рабочим относились с достоинством и уважением».