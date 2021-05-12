Apple обвинили в «использовании» принудительного труда китайских мусульман через поставщиков

Так, журналисты The Information выяснили, что сразу семь таких компаний используют «насильную» рабочую силу для своих нужд. К таковым относятся Advanced-Connectek (сотрудничает с Apple более десяти лет) и Lens Technology.

Стоит отметить, что сама Apple уже успела ответить на претензии. Представители компании заявили, что они провели дополнительное расследование и не нашли доказательств использования принудительного труда. При этом производитель, якобы, очень пристально следит за тем, «чтобы к рабочим относились с достоинством и уважением».