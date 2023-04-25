Apple обвинили в копировании идей. Компания всячески это отрицает

Джо Киани, основатель компании Masimo Corp, рассказал о своём опыте сотрудничества с Apple. Его компания разрабатывает устройства для измерения уровня кислорода. И в своё время Киани полагал, что технология идеально подходит для Apple Watch.

Однако после встречи с Apple, последняя начала переманивать сотрудников Masimo Corp, предлагая удвоить их зарплаты. В 2019 году купертиновцы опубликовали патенты на сенсоры, аналогичные тем, что разрабатывала Masimo. На следующий год компания выпустила часы с функцией измерения кислорода в крови.

Киани и другие представители мелких компаний утверждают, что сначала Apple обсуждала возможное партнёрство или интеграцию технологий, но затем переговоры прекращались и гигант представлял свои аналогичные продукты.

Яблочная корпорация, в свою очередь, заявляет, что не крадёт технологии и уважает интеллектуальную собственность других компаний.

Тем не менее, подобные обвинения в адрес Apple привели к появлению термина «sherlocking». Сообщается, что прямо сейчас Министерство юстиции США расследует происходящее.