Apple обвинили в краже идеи для iOS 16 у Xiaomi

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Apple обвинили в краже идеи для iOS 16 у XiaomiА ведь сходство функций и вправду сложно отрицать
В понедельник, 6 июня, Apple представила новейшую iOS 16 в рамках конференции WWDC 2022. Практически сразу после этого фанаты Xiaomi выступили с обвинениями в сторону яблочной корпорации.
Всё дело в «живых» обоях, которые были показаны на презентации Apple. При разблокировке iPhone система демонстрирует анимацию с планетой Земля, которую, по мнению пользователей, американская корпорация «украла» у Xiaomi.
И в этом есть как минимум доля правды. Китайский бренд добавил в MIUI подобную возможность ещё несколько лет назад, назвав всё это «Суперобоями». Тогда владельцы смартфонов Xiaomi могли установить такие обои с Землёй или Марсом.
Напомним, что на WWDC 2022 компания также представила новые iPadOS и macOS.