Apple обвинили в краже идеи для iOS 16 у Xiaomi

Всё дело в «живых» обоях, которые были показаны на презентации Apple. При разблокировке iPhone система демонстрирует анимацию с планетой Земля, которую, по мнению пользователей, американская корпорация «украла» у Xiaomi.

И в этом есть как минимум доля правды. Китайский бренд добавил в MIUI подобную возможность ещё несколько лет назад, назвав всё это «Суперобоями». Тогда владельцы смартфонов Xiaomi могли установить такие обои с Землёй или Марсом.

Напомним, что на WWDC 2022 компания также представила новые iPadOS и macOS.