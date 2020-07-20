Apple обвинили в нарушении патентов при производстве беспроводных наушников AirPods

Что интересно, в иске также есть подтверждение тому факту, что еще в 2014 году Apple была осведомлена о том, что нарушает патенты One-E-Way - это становится ясно из переписки между двумя компаниями.

Стоит отметить, что One-E-Way хоть и не из тех компаний, что вечно находятся на слуху, но в то же самое время на официальном сайте компании заявляется о том, что такие компании как Sony, Sennheiser, Creative, Jabra, Imation и др. лицензировали технологии, разработанные внутри One-E-Way.