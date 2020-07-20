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Apple обвинили в нарушении патентов при производстве беспроводных наушников AirPods
И, судя по всему, компанию есть в чем обвинить
В сети появилась информация о том, что Apple обвинили в нарушении патентов некой компании One-E-Way при производстве беспроводных наушников AirPods, AirPods Pro, Beats, а также “умных” колонок HomePod.
Судя по документам, направленным вместе с иском в суд, патенты №8131391 и №10468 047, выданные патентным бюро США, изначально рассматривались Apple в качестве предмета лицензирования, но в дальнейшем, по неизвестным причинам, от этой идеи было решено отказаться.
Что интересно, в иске также есть подтверждение тому факту, что еще в 2014 году Apple была осведомлена о том, что нарушает патенты One-E-Way - это становится ясно из переписки между двумя компаниями.
Стоит отметить, что One-E-Way хоть и не из тех компаний, что вечно находятся на слуху, но в то же самое время на официальном сайте компании заявляется о том, что такие компании как Sony, Sennheiser, Creative, Jabra, Imation и др. лицензировали технологии, разработанные внутри One-E-Way.