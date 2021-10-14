Apple обвинили в плагиате Xiaomi

Речь, правда, пока что идёт не о каком-то смартфоне или ноутбуке, а о постере, приуроченном к грядущей онлайн-презентации новинок Apple. Пользователи из Поднебесной бурно обсуждают в местной соцсети Weibo то, как сильно изображение похоже на рекламный постер Xiaomi Mi Mix 2s, пишет MyDrivers.

Что интересно, пользователи заметили сходство, даже несмотря на то, что смартфон Xiaomi был представлен более трёх лет назад.