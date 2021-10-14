Apple обвинили в плагиате Xiaomi

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Apple обвинили в плагиате XiaomiМы стали свидетелями уникального события
На заре своего становления, Xiaomi без зазрения совести «подглядывала» за новинками Apple и Samsung. Но вот настал тот день, когда пользователи обвинили уже американскую корпорацию в копировании китайцев.
Речь, правда, пока что идёт не о каком-то смартфоне или ноутбуке, а о постере, приуроченном к грядущей онлайн-презентации новинок Apple. Пользователи из Поднебесной бурно обсуждают в местной соцсети Weibo то, как сильно изображение похоже на рекламный постер Xiaomi Mi Mix 2s, пишет MyDrivers.
Что интересно, пользователи заметили сходство, даже несмотря на то, что смартфон Xiaomi был представлен более трёх лет назад.
Напомним, что свежая презентация Apple намечена на 18 октября в 20:00 по московскому времени. Где посмотреть её, мы рассказали в нашем недавнем материале.
В рамках мероприятия ожидается анонс новых MacBook Pro 14” и 16” с обновлённым дизайном и долгожданных AirPods 3.