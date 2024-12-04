Apple обвинили в слежке за сотрудниками

В иске говорится, что Apple требует от сотрудников устанавливать специальное программное обеспечение на личные устройства, используемые для работы. Это ПО позволяет компании иметь доступ к личным данным, таким как электронная почта, фотографии, информация о здоровье и данные умных устройств. Помимо этого, Apple якобы вводит политику конфиденциальности, запрещающую сотрудникам обсуждать рабочие условия, в том числе с прессой.

Бхакта, который работает в Apple с 2020 года, утверждает, что ему запретили говорить о своей работе в подкастах и попросили удалить информацию о рабочих условиях с его профиля в LinkedIn. Он также заявляет, что такие практики нарушают свободу слова, право на защиту прав работников и ограничивают их способность менять место работы.

В заявлении представителя Apple говорится, что претензии в иске необоснованны и что работники компании ежегодно проходят обучение по вопросам их прав на обсуждение условий труда.