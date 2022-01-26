Apple объяснила, как не стать жертвой слежки посредством ее новой технологии

В обновлении руководства по безопасности Apple указывает на функции конфиденциальности, созданные для предотвращения преследования или другой нежелательной слежки, а также даёт инструкции о том, что делать, если пользователь слышит, как AirTag подаёт сигнал, который ему не принадлежит.

Пользователи также могут найти в руководстве пошаговые инструкции о том, как лишить другого человека доступа к вашей личной информации, а также описание функций, которые можно использовать для повышения своей цифровой безопасности. Хотя в руководстве не представлены принципиально новые решения, оно может послужить полезным ресурсом для тех, кто не знает, с чего начать.

Когда AirTags только появились в начале прошлого года, многие люди выразили обеспокоенность тем, что преследователи могут использовать эти устройства для тайного слежения за людьми.