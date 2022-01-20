Apple объяснила, как помыть ее тряпку за 1,5 тыс рублей

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Apple объяснила, как помыть ее тряпку за 1,5 тыс рублейВы можете удивиться
Apple в 2021 году представила “инновационную” салфетку для протирки экранов своих устройств за 1,5 тысячи рублей. И вот, компания наконец-то дала ясное объяснение, как ее все-таки мыть.
Согласно странице компании "Как очистить нанотекстурное стекло на вашем дисплее Apple", который включает в себя Apple Pro Display XDR и 27-дюймовый iMac с нанотекстурным стеклом, Apple подробно описывает, как очистить свою собственную полировальную салфетку.
Удивительно, но достаточно выполнить следующие действия: Помыть полировальную салфетку вручную водой с мылом, далее тщательно прополоскать, а потом оставить сушиться не менее чем на 24 часа.
Apple не уточняет, какое мыло нужно использовать при работе с ее салфеткой, но скорее всего оно должно быть таким же премиальным, как и вся техника Apple.
Источник: Apple