Apple объяснила, как помыть ее тряпку за 1,5 тыс рублей

Согласно странице компании "Как очистить нанотекстурное стекло на вашем дисплее Apple", который включает в себя Apple Pro Display XDR и 27-дюймовый iMac с нанотекстурным стеклом, Apple подробно описывает, как очистить свою собственную полировальную салфетку.

Удивительно, но достаточно выполнить следующие действия: Помыть полировальную салфетку вручную водой с мылом, далее тщательно прополоскать, а потом оставить сушиться не менее чем на 24 часа.

Apple не уточняет, какое мыло нужно использовать при работе с ее салфеткой, но скорее всего оно должно быть таким же премиальным, как и вся техника Apple.