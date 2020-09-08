Apple объявила дату презентации iPhone 12

Как это всегда и бывает, вместе с приглашением на свое мероприятие, компания также опубликовала постер, который, в ближайшие дни, пользователи со всего света будут пытаться разгадать, пытаясь понять по нему, что именно компания представит на презентации.

Напомним, что согласно имеющимся данным, в рамках предстоящего события, компания представит сразу несколько смартфонов: iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Так же от компании ждут анонса нового iPad Air (который должен получить безрамочный дизайн на манер последних iPad Pro), Apple Watch Series 6, а также долгожданных меток AirTag с беспроводной зарядкой AirPower.

Возможно, компания также презентует и первый ноутбук на базе собственного ARM-процессора, который будет представлять из себя перезапущенную линейку MacBook 12". Само же мероприятие состоится уже через неделю, 15 сентября, в онлайн-формате.