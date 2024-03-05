Apple объявила о намерении обжаловать штраф от ЕС

Компания из Купертино предварительно высказывала свое мнение о Spotify, указывая, что жалоба стримера заключается в «попытке получить неограниченный доступ ко всем инструментам Apple без оплаты». Apple также представила несколько неопубликованных данных о бизнесе Spotify на платформе Apple.

Apple подчеркивает, что Spotify не платит Apple комиссии за App Store, продавая свои подписки только на веб-сайте Apple. Это становится основой жалобы Spotify, которое хочет взаимодействовать с клиентами относительно подписок внутри своего приложения iOS.

Apple считает, что факты не подтверждают решение Еврокомиссии, и, таким образом, она будет подавать апелляцию.