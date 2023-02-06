Apple объявила о почти миллиарде платных подписчиков своих сервисов

Но даже несмотря на это, доход компании от услуг стал ярким пятном в её доходах. Речь идёт о сумме в 20,8 млрд долларов в I квартале 2023 финансового года.

По словам представителей Apple, такие сервисы, как Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+, Apple One и Apple Pay выросли на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Теперь у корпорации 935 млн платных подписчиков.

Отметим также, что активная база устройств Apple достигла 2 млрд. В данном случае речь идёт о пользователях iPhone, iPad, Macs, HomePods, Apple TV и Apple Watch.