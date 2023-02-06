Apple объявила о почти миллиарде платных подписчиков своих сервисов

Apple объявила о почти миллиарде платных подписчиков своих сервисовВпечатляющие результаты
Компания Apple отчиталась за предыдущий квартал. Его особенностью стало то, что это первый за долгое время период, когда купертиновцы не достигли целевого показателя доходов из-за проблем с цепочкой поставок и производством.
Фото: CNBC
Но даже несмотря на это, доход компании от услуг стал ярким пятном в её доходах. Речь идёт о сумме в 20,8 млрд долларов в I квартале 2023 финансового года.
По словам представителей Apple, такие сервисы, как Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+, Apple One и Apple Pay выросли на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Теперь у корпорации 935 млн платных подписчиков.
Отметим также, что активная база устройств Apple достигла 2 млрд. В данном случае речь идёт о пользователях iPhone, iPad, Macs, HomePods, Apple TV и Apple Watch.