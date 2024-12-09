Apple объявила о расширении своего присутствия в Саудовской Аравии

Компания продолжит развивать свою деятельность в Королевстве после открытия Академии разработчиков в 2021 году. Ожидается, что онлайн-магазин предоставит жителям Саудовской Аравии возможность приобретать продукцию Apple с обслуживанием на арабском языке. Магазин откроется летом 2025 года и станет первым таким сервисом от Apple на арабском языке.

После этого в Саудовской Аравии планируется открытие нескольких флагманских магазинов. Первый из них появится в 2026 году в историческом районе Дирийя, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что компания рада расширению в Саудовской Аравии и намерена укрепить связи с местными клиентами, предоставляя лучшие продукты и услуги для людей, желающих развивать свой бизнес и реализовывать свои идеи.