Apple обяжут заплатить миллионы евро в Нидерландах

Фонды Right to Consumer Justice и App Stores Claims оценивают общий ущерб для 14 миллионов пользователей примерно в 637 миллионов евро, включая проценты. Они утверждают, что комиссии Apple до 30% за покупки в сторонних приложениях чрезмерны и являются злоупотреблением доминирующим положением на рынке.

Apple заявляла, что голландский суд не обладает юрисдикцией, поскольку предполагаемое нарушение не произошло в Нидерландах. Однако Европейский суд отклонил этот аргумент. Там отметили, что соответствующий App Store ориентирован на голландский рынок и продает приложения пользователям с Apple ID, привязанным к этой стране.