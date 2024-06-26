Apple официально объяснила, почему устаревшие iPhone не получат её модель ИИ

В компании не видят возможности для реализации этих функций в таких моделях из-за заполненности оперативной памяти и нейропроцессора (NPU) другими функциями, такими как распознавание объектов и жестов. Поэтому вычислительных мощностей для более продвинутых задач попросту нет.

При этом, например, NPU в чипе Apple A14 в iPhone 12 не уступает характеристикам нейропроцессора на платформе М1 в iPhone 15 Pro, iPad и Mac. Но в силу, как отмечалось выше, загруженности NPU другими функциями, работать на таких моделях Apple Intelligence не будет.

Это касается и гарнитуры Vision Pro, работающей на чипе М2. И хотя этот чипсет более продвинут, чем в флагманах линейки iPhone 15, с заполненностью NPU дела обстоят таким же образом.