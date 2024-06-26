Apple официально объяснила, почему устаревшие iPhone не получат её модель ИИ

Опубликовано 26 июня 2024, 18:00
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Apple официально объяснила, почему устаревшие iPhone не получат её модель ИИИз-за перегруженного нейропроцессора
В Apple объяснили, почему устаревшие iPhone — все модели ниже iPhone 15 Pro и Pro Max — не получат ИИ-функционал Apple Intelligence.
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В компании не видят возможности для реализации этих функций в таких моделях из-за заполненности оперативной памяти и нейропроцессора (NPU) другими функциями, такими как распознавание объектов и жестов. Поэтому вычислительных мощностей для более продвинутых задач попросту нет.
При этом, например, NPU в чипе Apple A14 в iPhone 12 не уступает характеристикам нейропроцессора на платформе М1 в iPhone 15 Pro, iPad и Mac. Но в силу, как отмечалось выше, загруженности NPU другими функциями, работать на таких моделях Apple Intelligence не будет.
Это касается и гарнитуры Vision Pro, работающей на чипе М2. И хотя этот чипсет более продвинут, чем в флагманах линейки iPhone 15, с заполненностью NPU дела обстоят таким же образом.
Источник:WccfTech
Автор:Андрей Кадуков
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