Apple официально представила новое поколение AirPods Pro с активным шумоподавлением

Форма наушников претерпела небольшие изменения — теперь наушники являются не вкладышами, а вакуумными. По заявлению Apple, в комплекте с AirPods Pro будет идти три пары мягких силиконовых вкладышей, которые легко фиксируются на наушнике. Для того, чтобы как можно больше пользователей без проблем могли использовать новое поколение AirPods, компания внутри каждого вкладыша разместила особую коническую полость, благодаря которой устройство лучше адаптируется к геометрии уха. А отверстие, которое также есть в комплектных вкладышах, позволяет выровнять давление, в связи с чем наушники должны быть также незаметны в повседневном использовании, как и оригинальные AirPods.