Apple оправдала нежелание переходить на кабели Android-смартфонов заботой о пользователях

И на фоне того, что Европа максимально близка к реализации своей задумки, яблочная корпорация попыталась оправдать приверженность своему разъёму. Оказалось, связано это с заботой Apple об удобстве своих же пользователей.

Как пишет The Verge, свежая инициатива ЕС способна нарушить «работу сотен миллионов активных устройств и аксессуаров», которые уже сейчас используются европейскими покупателями смартфонов бренда. Также нововведение коснётся еще большего числа клиентов Apple по всему земному шару.

Заключила же своё заявление Apple мыслью о том, что переход на USB-C станет расточительством, так как владельцам iPhone придётся покупать совершенно новые кабели, адаптеры и аксессуары.