Apple оправдала нежелание переходить на кабели Android-смартфонов заботой о пользователях

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Apple оправдала нежелание переходить на кабели Android-смартфонов заботой о пользователяхНо получилось не очень убедительно
Последние лет 10 европейские власти то и дело хотят полностью унифицировать разъёмы, используемые в смартфонах. В случае успеха, это вынудит Apple отказаться от разработанного в стенах компании Lightning в пользу более универсального USB-C.
И на фоне того, что Европа максимально близка к реализации своей задумки, яблочная корпорация попыталась оправдать приверженность своему разъёму. Оказалось, связано это с заботой Apple об удобстве своих же пользователей.
Как пишет The Verge, свежая инициатива ЕС способна нарушить «работу сотен миллионов активных устройств и аксессуаров», которые уже сейчас используются европейскими покупателями смартфонов бренда. Также нововведение коснётся еще большего числа клиентов Apple по всему земному шару.
Заключила же своё заявление Apple мыслью о том, что переход на USB-C станет расточительством, так как владельцам iPhone придётся покупать совершенно новые кабели, адаптеры и аксессуары.