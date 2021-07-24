Apple определила лучшие фотографии, снятые на iPhone в 2021 году

Напомним, что победителями iPhone Photography Awards становятся пользователи, которые сделали на свои смартфоны от Apple лучшие снимки, по мнению самой компании. Известно, что в этом году звание “Фотограф года” получил Шаран Шетти из Индии за снимок мужчины с лошадью — работу назвали “Связь”.

В число победителей в разных категориях вошли пользователи из Китая, Австралии, Израиля, Саудовской Аравии, Италии, Мексики, Швеции, Греции, а также России. Гран-при текущего года отдали венгерскому фотографу Иштвану Керекеш.

Работы победителей можно посмотреть здесь: