Apple опубликовала памятное видео в честь 10-летия со дня смерти Стива Джобса

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Apple опубликовала памятное видео в честь 10-летия со дня смерти Стива ДжобсаИ посвятила Главную своего сайта воспоминаниям о нём как о человеке
5 октября 2011 года в возрасте 56 лет от рака поджелудочной железы умер основатель Apple Стив Джобс. 5 октября 2021 года в память о десятилетии со дня смерти основателя, компания Apple опубликовала видео с цитатами и памятными моментами, записанным когда-то и самими Джобсом, и его близкими.
Как пишет источник, Главную страницу Apple посвятили Джобсу, воспоминаниям его семьи, а также на ней опубликовали их обращение к поклонникам продуктов Apple.
Как отмечается, Стив Джобс, «даже когда страдал от боли, не терял веры в красоту жизни». Также источник приводит некоторые фото из архива семьи Джобсов.