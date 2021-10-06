Apple опубликовала памятное видео в честь 10-летия со дня смерти Стива Джобса

Как пишет источник, Главную страницу Apple посвятили Джобсу, воспоминаниям его семьи, а также на ней опубликовали их обращение к поклонникам продуктов Apple.

Как отмечается, Стив Джобс, «даже когда страдал от боли, не терял веры в красоту жизни». Также источник приводит некоторые фото из архива семьи Джобсов.