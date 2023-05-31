Наука и технологии
13:07, 31 мая 2023
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Apple оштрафовали за обман китайских пользователей в рекламе

В следующий раз будут аккуратнее

По данным китайских СМИ, компания Apple Electronic Product Trade была оштрафована на 200 000 юаней за размещение ложной рекламы.

Причиной подобного наказания называется ложное утверждение купертиновцев в коммерческой рекламе продаваемого ими ноутбука Macbook Air. Apple, якобы, утверждала, что «чип M1 — самый быстрый центральный процессор, который мы когда-либо создавали».

Однако после расследования стало известно, что Apple уже на момент выхода рекламы выпустила MacBook Pro с процессорами M1 Pro и M1 Max, которые в свою очередь обеспечивают более высокую скорость работы по сравнению с M1 на 70%.

Эксперты заявляют, что подобные формы обмана в рекламе, включая ложные сообщения, качество, функциональность, цены и подтверждающую документацию, нарушают основные требования Закона о рекламе Китая, в которых требуется, чтобы реклама была достоверной.

Источник:MyDrivers
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