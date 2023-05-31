Apple оштрафовали за обман китайских пользователей в рекламе

Apple оштрафовали за обман китайских пользователей в рекламеВ следующий раз будут аккуратнее
По данным китайских СМИ, компания Apple Electronic Product Trade была оштрафована на 200 000 юаней за размещение ложной рекламы.
Причиной подобного наказания называется ложное утверждение купертиновцев в коммерческой рекламе продаваемого ими ноутбука Macbook Air. Apple, якобы, утверждала, что «чип M1 — самый быстрый центральный процессор, который мы когда-либо создавали».
Однако после расследования стало известно, что Apple уже на момент выхода рекламы выпустила MacBook Pro с процессорами M1 Pro и M1 Max, которые в свою очередь обеспечивают более высокую скорость работы по сравнению с M1 на 70%.
Эксперты заявляют, что подобные формы обмана в рекламе, включая ложные сообщения, качество, функциональность, цены и подтверждающую документацию, нарушают основные требования Закона о рекламе Китая, в которых требуется, чтобы реклама была достоверной.