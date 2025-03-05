Apple оспорила требования Великобритании создать «черный ход» в iCloud

Ранее Apple убрала из Великобритании свою самую передовую систему шифрования данных — Advanced Data Protection (ADP). Это означает, что теперь компания может получать доступ к резервным копиям iCloud в отдельных случаях, например, к сообщениям iMessage, и предоставлять их властям по запросу. При активном сквозном шифровании даже сама Apple не могла бы расшифровать эти данные.

Запрос британского правительства стал частью глобального спора между властями и технологическими компаниями о защите пользовательской информации. Чиновники считают, что сильное шифрование мешает расследованиям преступлений и массовому надзору, но требования Великобритании признаны особенно жесткими.

Apple отказалась комментировать ситуацию, однако компания подала апелляцию в тот же период, когда отключила ADP в Великобритании.

Британское Министерство внутренних дел заявило, что вопросы конфиденциальности затрагиваются только в исключительных случаях, связанных с расследованием серьезных преступлений.