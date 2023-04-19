Apple останется в России как минимум до 2027 года

Об этом стало известно из бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах российской «дочки» Apple — «Эппл рус». Оттуда же мы узнали, что компания намерена сократить в 2023 году арендуемую площадь своего офиса в Москве.

Напомним, что московский офис корпорации расположен в бизнес-центре «Романов двор». И если раньше его площадь составляла впечатляющие 4,7 тыс кв м, то теперь речь будет идти лишь о 424 кв м.

Данное изменение связано с прекращением продаж продукции Apple в России. Тем не менее, компания вполне уверена в своей способности выполнять свои же обязательства, несмотря на сложившуюся ситуацию.