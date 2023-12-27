Apple отбивается: подан срочный призыв к отмене запрета Apple Watch

Apple отбивается: подан срочный призыв к отмене запрета Apple WatchИ, спойлер, у них вышло
Apple предприняла последнюю попытку дать отпор после того, как Комиссия по международной торговле США (ITC) наложила запрет продажу на Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2, ссылаясь на нарушение патентов. Технологический гигант подал экстренный запрос, срочно обратившись в суд с просьбой отменить запрет и оспорить решение ITC.
Судебная сага началась в январе, когда суд признал, что часы Apple нарушают патенты производителя медицинского оборудования Masimo, в частности, связанные с датчиком пульсоксиметрии на основе света на задней панели часов. Запрет вступил в силу 26 декабря.
Apple заблаговременно изъяла смарт-часы из магазинов на несколько дней раньше. Теперь компания обратилась в Федеральный апелляционный суд США с просьбой приостановить действие запрета до тех пор, пока Таможенная и пограничная служба США не оценит соответствие обновленных Apple Watche патентам Masimo.
Через день после вступления в силу запрета на импорт Apple Watch Апелляционный суд США все же ввел короткую паузу в этот запрет.