Apple отбивается: подан срочный призыв к отмене запрета Apple Watch

Судебная сага началась в январе, когда суд признал, что часы Apple нарушают патенты производителя медицинского оборудования Masimo, в частности, связанные с датчиком пульсоксиметрии на основе света на задней панели часов. Запрет вступил в силу 26 декабря.

Apple заблаговременно изъяла смарт-часы из магазинов на несколько дней раньше. Теперь компания обратилась в Федеральный апелляционный суд США с просьбой приостановить действие запрета до тех пор, пока Таможенная и пограничная служба США не оценит соответствие обновленных Apple Watche патентам Masimo.

Через день после вступления в силу запрета на импорт Apple Watch Апелляционный суд США все же ввел короткую паузу в этот запрет.