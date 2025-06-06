Apple отчиталась о всё более частых запросах властей о передаче персональных данных

Процент одобрения этих запросов снизился с 76 до 59% за тот же период, а общий процент одобрения запросов Apple снизился с 88% до 28%. Эти запросы обычно включают в себя push-токены, связывающие приложение, устройство и Apple ID, при этом правительствам требуются такие данные, как информация о владельце аккаунта и содержание сообщений, если они не зашифрованы.

Снижение числа одобренных запросов объясняется изменением политики Apple в декабре 2023 года. Теперь для получения данных о push-уведомлениях требуется решение суда, а не обычная повестка в суд, что согласуется с более широкими инициативами компании в области конфиденциальности: прозрачность отслеживания приложений (App Tracking Transparency), защита конфиденциальности в почте (Mail Privacy Protection) и ретрансляция личных данных (Private Relay).

В отчёте подчёркивается, что с июля по декабрь 2023 года власти США направили Apple 99 запросов, из которых вендор удовлетворил 65. С января по июнь 2024 года Apple передала властям данные только по 36 запросам.