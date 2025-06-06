Наука и технологии
Опубликовано 06 июня 2025, 12:45
1 мин.

Apple отчиталась о всё более частых запросах властей о передаче персональных данных

И о росте количества отказов
Портал Apple Insider (AI) рассказал, что последний отчёт Apple о прозрачности показывает, что компания всё чаще отказывается предоставлять правоохранительным органам по всему миру данные, связанные с push-уведомлениями, несмотря на резкое увеличение числа запросов: с начала 2023 года до середины 2024 года их количество выросло со 119 до 277.
Apple отчиталась о всё более частых запросах властей о передаче персональных данных

© Apple / AI

Процент одобрения этих запросов снизился с 76 до 59% за тот же период, а общий процент одобрения запросов Apple снизился с 88% до 28%. Эти запросы обычно включают в себя push-токены, связывающие приложение, устройство и Apple ID, при этом правительствам требуются такие данные, как информация о владельце аккаунта и содержание сообщений, если они не зашифрованы.

Снижение числа одобренных запросов объясняется изменением политики Apple в декабре 2023 года. Теперь для получения данных о push-уведомлениях требуется решение суда, а не обычная повестка в суд, что согласуется с более широкими инициативами компании в области конфиденциальности: прозрачность отслеживания приложений (App Tracking Transparency), защита конфиденциальности в почте (Mail Privacy Protection) и ретрансляция личных данных (Private Relay).

В отчёте подчёркивается, что с июля по декабрь 2023 года власти США направили Apple 99 запросов, из которых вендор удовлетворил 65. С января по июнь 2024 года Apple передала властям данные только по 36 запросам.

Источник:AI
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Apple
,
#конфиденциальность