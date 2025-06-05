Apple отказалась от модемов Samsung и разработала собственный для iPhone

Слухи указывают на то, что в срыве соглашения между компаниями сыграл ключевую роль топ-менеджер Samsung Чон Хён Хо. По словам источников, именно он заблокировал возможное сотрудничество, поскольку не хотел помогать конкуренту, даже несмотря на потенциальную прибыль.

Это решение вызывает вопросы, учитывая, что Samsung уже поставляет Apple OLED-дисплеи и память DRAM для многих устройств. Более того, поставки 5G-модемов могли бы принести корейской компании стабильный доход.

Ранее сообщалось, что Apple планировала использовать модемы Samsung, однако та не смогла обеспечить необходимый объем поставок вовремя. Впоследствии Apple сосредоточилась на создании собственного чипа, что позволило ей снизить зависимость от Qualcomm.