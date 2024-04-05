Apple отказалась от своего электрокара для работы над персональной робототехникой

Проект закрытый и носит кодовое название skunk-works, то есть секретный. О какой именно робототехнике идёт речь и какие подходы Apple намерена применить в процессе работы над проектом, неизвестно. Однако с этими разработками может быть связан «умный» роботизированный планшетный экран с функцией перемещения и взаимодействия с человеком — «мобильный робот». Причём Apple ранее уже работала над такими устройствами, но отказалась в пользу других проектов.

Ещё инсайдер намекнул на работу вендора над неким «развлекательным устройством с дисплеем», которое тоже может перемещаться, как робот, описанный выше, либо перемещать дисплей с помощью других роботов.

По мнению Гурмана, Apple не увидела в своём потенциальном автомобиле каких-либо обнадёживающих перспектив, а разрабатываемые очки смешанной реальности могут принести первую прибыль «через годы». Поэтому именно персональная домашняя робототехника может стать одной из постоянно развивающихся «следующих больших вещей» Apple, что позволит компании «закрепиться в домах пользователей».

«Инженеры Apple изучают возможность создания мобильного робота, который сможет следовать за пользователями по их домам, говорят люди, попросившие не называть их имён, потому что проект Skunk-Works является частным. По их словам, производитель iPhone также разработал продвинутое настольное устройство для дома, которое использует робототехнику для перемещения дисплея», — подчеркнул Марк Гурман.