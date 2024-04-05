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Наука и технологии
Опубликовано 05 апреля 2024, 11:15
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Apple отказалась от своего электрокара для работы над персональной робототехникой

Об этом рассказал известный инсайдер
Инсайдер Марк Гурман из Bloomberg назвал причину, по которой Apple отказалась от разработки собственного электромобиля Project Titan. По словам Гурмана, речь идёт о проекте по разработке и развитию домашней персональной робототехники.
Apple отказалась от своего электрокара для работы над персональной робототехникой

© Amazon / Bloomberg

Проект закрытый и носит кодовое название skunk-works, то есть секретный. О какой именно робототехнике идёт речь и какие подходы Apple намерена применить в процессе работы над проектом, неизвестно. Однако с этими разработками может быть связан «умный» роботизированный планшетный экран с функцией перемещения и взаимодействия с человеком — «мобильный робот». Причём Apple ранее уже работала над такими устройствами, но отказалась в пользу других проектов.

Ещё инсайдер намекнул на работу вендора над неким «развлекательным устройством с дисплеем», которое тоже может перемещаться, как робот, описанный выше, либо перемещать дисплей с помощью других роботов.

По мнению Гурмана, Apple не увидела в своём потенциальном автомобиле каких-либо обнадёживающих перспектив, а разрабатываемые очки смешанной реальности могут принести первую прибыль «через годы». Поэтому именно персональная домашняя робототехника может стать одной из постоянно развивающихся «следующих больших вещей» Apple, что позволит компании «закрепиться в домах пользователей».

«Инженеры Apple изучают возможность создания мобильного робота, который сможет следовать за пользователями по их домам, говорят люди, попросившие не называть их имён, потому что проект Skunk-Works является частным. По их словам, производитель iPhone также разработал продвинутое настольное устройство для дома, которое использует робототехнику для перемещения дисплея», — подчеркнул Марк Гурман.