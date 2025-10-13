Apple отказалась от Vision Air в пользу умных очков

Как сообщает инсайдер Марк Гурман, купертиновцы пришли к выводу, что громоздкие VR-шлемы вроде Vision Pro не смогут стать массовым продуктом. Новое устройство будет работать на visionOS, но станет значительно легче и мобильнее.

Очки смогут показывать уведомления, сообщения, звонки и использовать встроенного голосового ассистента с ИИ. По информации источников, поворот Apple связан с успехом очков Ray-Ban с дисплеем, доказавших интерес к компактным AR-форматам.

При этом Vision Pro останется в линейке — ожидается обновлённая модель с новым чипом и улучшенным дизайном, но цена по-прежнему превысит $3000.

Смарт-очки Apple могут представить в течение нескольких лет, и в компании их уже называют «следующим iPhone».