Apple отказалась от Vision Air в пользу умных очков

Опубликовано 13 октября 2025, 08:251 мин.
Apple отказалась от Vision Air в пользу умных очковЭто будет «следующий iPhone»
По данным Bloomberg, Apple отменила разработку Vision Air — облегчённой версии гарнитуры Vision Pro. Теперь в компании делают ставку на умные очки с дополненной реальностью.
Как сообщает инсайдер Марк Гурман, купертиновцы пришли к выводу, что громоздкие VR-шлемы вроде Vision Pro не смогут стать массовым продуктом. Новое устройство будет работать на visionOS, но станет значительно легче и мобильнее.
Очки смогут показывать уведомления, сообщения, звонки и использовать встроенного голосового ассистента с ИИ. По информации источников, поворот Apple связан с успехом очков Ray-Ban с дисплеем, доказавших интерес к компактным AR-форматам.
При этом Vision Pro останется в линейке — ожидается обновлённая модель с новым чипом и улучшенным дизайном, но цена по-прежнему превысит $3000.
Смарт-очки Apple могут представить в течение нескольких лет, и в компании их уже называют «следующим iPhone».