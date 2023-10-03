Apple отказалась ремонтировать умные часы Apple Watch самого первого поколения

Это означает, что первое поколение часов Apple, известное также как Watch Series 0, больше не будет ремонтироваться или обслуживаться в магазинах Apple Store и авторизованных сервисных центрах.

Интересно отметить, что в список устаревших устройств попали не только базовые версии Apple Watch, но и модель с корпусом из 18-каратного золота, стоимостью $17 000.

Эту золотую версию перестали выпускать ещё в 2016 году, а на её место пришёл вариант с керамическим корпусом за $1299. Все прочие модели первого поколения, с корпусами из алюминия и стали, также теперь считаются устаревшими.

Что касается программного обеспечения, то последнее обновление для первого поколения Apple Watch вышло в 2018 году с WatchOS 4.3.2. Напомним, что Apple считает продукт устаревшим, если с момента его снятия с продажи прошло более семи лет.