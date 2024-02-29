Apple откажется от Apple ID в пользу чего-то нового

При этом не совсем понятно, почему Apple хочет переименовать Apple ID в Apple Account.

Что такое Apple ID?

Apple ID необходим для использования iPhone, Mac, Apple Watch и других устройств. Он служит мостом между всеми вашими устройствами и синхронизирует их.

Система включает в себя такие сервисы, как Apple Pay, Wallet и Apple Music. Apple ID также требуется для доступа к iCloud и прочим сервисам, таким как iCloud+ и iCloud Drive.

Apple Account: что изменится?

Apple тестирует новое название Apple Account, и оно может быть представлено уже в этом году. Apple «заменит существующие упоминания Apple ID на Apple Account в рамках ребрендинга этой функции».

Стоит отметить, что планы Apple пока что не окончательные.

Что это значит для пользователей?

Если Apple решится на смену названия, ожидайте, что iOS 18, iPadOS 18 и следующая версия macOS будут называть Apple ID как Apple Account.

Страница Apple ID может быть обновлена в рамках ребрендинга. Это может упростить доступ ко всей информации, связанной с вашим аккаунтом.