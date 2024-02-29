Apple откажется от Apple ID в пользу чего-то нового

Apple откажется от Apple ID в пользу чего-то новогоНе совсем ясно, для чего все это
При этом не совсем понятно, почему Apple хочет переименовать Apple ID в Apple Account.
Что такое Apple ID?
Apple ID необходим для использования iPhone, Mac, Apple Watch и других устройств. Он служит мостом между всеми вашими устройствами и синхронизирует их.
Система включает в себя такие сервисы, как Apple Pay, Wallet и Apple Music. Apple ID также требуется для доступа к iCloud и прочим сервисам, таким как iCloud+ и iCloud Drive.
Apple Account: что изменится?
Apple тестирует новое название Apple Account, и оно может быть представлено уже в этом году. Apple «заменит существующие упоминания Apple ID на Apple Account в рамках ребрендинга этой функции».
Стоит отметить, что планы Apple пока что не окончательные.
Что это значит для пользователей?
Если Apple решится на смену названия, ожидайте, что iOS 18, iPadOS 18 и следующая версия macOS будут называть Apple ID как Apple Account.
Страница Apple ID может быть обновлена в рамках ребрендинга. Это может упростить доступ ко всей информации, связанной с вашим аккаунтом.